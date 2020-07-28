По новому контракту с «Лестером» Мэддисон будет получать 110 тысяч фунтов в неделю

Полузащитник Джеймс Мэддисон продлит контракт с «Лестером», сообщает Goal.com.

По информации источника, новое соглашение с 23-летним англичанином будет действовать до конца июля 2024 года. Сообщается, что хавбек будет получать 110 тысяч фунтов в неделю. О заключении нового контракта будет официально объявлено позднее.

В сезоне-2019/20 Мэддисон провел за «Лестер» 38 матчей, на его счету 9 голов и 3 результативных передачи.