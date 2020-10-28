Пикфорд нанял телохранителей из-за угроз после нанесения травмы ван Дейку

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд нанял телохранителей, сообщает Daily Mail. 26-летний англичанин сделал это из-за полученных угроз смертью из-за того, что тот травмировал защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка.

Напомним, на 11-й минуте матча голкипер столкнулся с соперником, но ранее был зафиксирован офсайд, и Пикфорд никакого наказания не понес. Ван Дейку же предстоит операция.