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Пикфорд нанял телохранителей из-за угроз после нанесения травмы ван Дейку

05:45
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Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд нанял телохранителей, сообщает Daily Mail. 26-летний англичанин сделал это из-за полученных угроз смертью из-за того, что тот травмировал защитника «Ливерпуля» Виргила ван Дейка.

Напомним, на 11-й минуте матча голкипер столкнулся с соперником, но ранее был зафиксирован офсайд, и Пикфорд никакого наказания не понес. Ван Дейку же предстоит операция.

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