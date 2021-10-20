Петер Шмейхель: «За Санчо много заплатили, это давит. Но он может посмотреть на Роналду и сказать: «Я могу быть так же хорош, как он»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился мнением об игре полузащитника команды Джейдона Санчо.

«За Санчо много заплатили, это давит. Но он может посмотреть на Роналду и сказать: «Я могу быть так же хорош, как он. У Джейдона может уйти два-три года, чтобы осознать это, но после этого у него будет еще 10-12 лет. Вот что дает Криштиану. Я праздновал, когда услышал о его возвращении, бегал как сумасшедший по саду, хотя я вообще-то не могу бегать. Но бегал», — приводит слова Daily Mail.

В нынешнем сезоне Санчо провел 7 матчей в чемпионате Англии и не отметился результативными действиями. В свою очередь, Роналду забил 3 мяча в 5 встречах.