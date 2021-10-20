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Петер Шмейхель: «За Санчо много заплатили, это давит. Но он может посмотреть на Роналду и сказать: «Я могу быть так же хорош, как он»

Петер Шмейхель посоветовал Санчо брать пример с Роналду
12:50
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Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель поделился мнением об игре полузащитника команды Джейдона Санчо.

«За Санчо много заплатили, это давит. Но он может посмотреть на Роналду и сказать: «Я могу быть так же хорош, как он. У Джейдона может уйти два-три года, чтобы осознать это, но после этого у него будет еще 10-12 лет. Вот что дает Криштиану. Я праздновал, когда услышал о его возвращении, бегал как сумасшедший по саду, хотя я вообще-то не могу бегать. Но бегал», — приводит слова Daily Mail.

В нынешнем сезоне Санчо провел 7 матчей в чемпионате Англии и не отметился результативными действиями. В свою очередь, Роналду забил 3 мяча в 5 встречах.

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