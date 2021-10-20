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«Ньюкасл» объявил об увольнении Стива Брюса с поста главного тренера

12:43
Стив Брюс. Фото ФК «Ньюкасл»
Стив Брюс. Фото ФК «Ньюкасл»
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«Ньюкасл» объявил об увольнении Стива Брюса с поста главного тренера команды.

«Мы можем подтвердить, что Стив Брюс покинул свою должность по взаимному согласию с руководством. Клуб хочет поблагодарить Стива за работу, мы желаем ему удачи в будущем», — говорится в заявлении пресс-службы «сорок».

В заявлении также говорится, что клуб уже начал работу по поиску нового главного тренера, при этом комментариев со стороны «Ньюкасла» не будет до назначения нового специалиста.

Стив Брюс возглавлял «Ньюкасл» с июля 2019 года, лучший результат команды под его руководством — 12-е место в чемпионате Англии в сезоне-2020/21.

Ранее инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов. Предыдущим владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли. Отметим, что после смены владельца Брюс провел один матч в качестве главного тренера «сорок», в котором команда уступила «Тоттенхэму» (2:3). Сообщалось, что сменщиком 60-летнего англичанина может стать Паулу Фонсека.

Дополнительная информация:

https://www.nufc.co.uk/news/latest-news/steve-bruce-leaves-newcastle-united-by-mutual-consent/

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Иван Торопцев все материалы автора

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