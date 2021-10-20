«Ньюкасл» объявил об увольнении Стива Брюса с поста главного тренера
«Ньюкасл» объявил об увольнении Стива Брюса с поста главного тренера команды.
«Мы можем подтвердить, что Стив Брюс покинул свою должность по взаимному согласию с руководством. Клуб хочет поблагодарить Стива за работу, мы желаем ему удачи в будущем», — говорится в заявлении пресс-службы «сорок».
В заявлении также говорится, что клуб уже начал работу по поиску нового главного тренера, при этом комментариев со стороны «Ньюкасла» не будет до назначения нового специалиста.
#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent.— Newcastle United FC (@NUFC) October 20, 2021
The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future.
Стив Брюс возглавлял «Ньюкасл» с июля 2019 года, лучший результат команды под его руководством — 12-е место в чемпионате Англии в сезоне-2020/21.
Ранее инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов. Предыдущим владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли. Отметим, что после смены владельца Брюс провел один матч в качестве главного тренера «сорок», в котором команда уступила «Тоттенхэму» (2:3). Сообщалось, что сменщиком 60-летнего англичанина может стать Паулу Фонсека.
Дополнительная информация:
https://www.nufc.co.uk/news/latest-news/steve-bruce-leaves-newcastle-united-by-mutual-consent/
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