«Ньюкасл» объявил об увольнении Стива Брюса с поста главного тренера команды.

«Мы можем подтвердить, что Стив Брюс покинул свою должность по взаимному согласию с руководством. Клуб хочет поблагодарить Стива за работу, мы желаем ему удачи в будущем», — говорится в заявлении пресс-службы «сорок».

В заявлении также говорится, что клуб уже начал работу по поиску нового главного тренера, при этом комментариев со стороны «Ньюкасла» не будет до назначения нового специалиста.

#NUFC can confirm that Steve Bruce has left his position as head coach by mutual consent.



The club would like to place on record its gratitude to Steve for his contribution and wishes him well for the future. — Newcastle United FC (@NUFC) October 20, 2021

Стив Брюс возглавлял «Ньюкасл» с июля 2019 года, лучший результат команды под его руководством — 12-е место в чемпионате Англии в сезоне-2020/21.

Ранее инвестиционный фонд Саудовской Аравии договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов. Предыдущим владельцем клуба был бизнесмен Майк Эшли. Отметим, что после смены владельца Брюс провел один матч в качестве главного тренера «сорок», в котором команда уступила «Тоттенхэму» (2:3). Сообщалось, что сменщиком 60-летнего англичанина может стать Паулу Фонсека.