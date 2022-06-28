Переход форварда «Реймса» Экитике в «Ньюкасл» сорвался

Переход нападающего «Реймса» Уго Экитике в «Ньюкасл» сорвался, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сторона 20-летнего француза решила отказаться от идеи продолжить карьеру в английском клубе, несмотря на предыдущие договоренности.

К форварду проявляет интерес «ПСЖ», однако парижане еще не делали официального предложения по трансферу футболиста.

В сезоне-2021/22 Экитике забил 11 голов и сделал 4 результативных передачи в 26 матчах за «Реймс». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.