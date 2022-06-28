«Ньюкасл» представил третью форму на сезон-2022/23, выполненную в цветах Саудовской Аравии

«Ньюкасл» представил третий комплект формы на сезон-2022/23.

Формы выполнена в бело-зеленых цветах и повторяет цвета флага Саудовской Аравии. Также третий комплект похож на форму, в которой выступает сборная страны.

В октябре 2021 года инвестиционный фонд Саудовской Аравии приобрел «Ньюкасл». Владельцем клуба ранее являлся бизнесмен Майк Эшли. Он находится во главе 14 лет.

«Ньюкасл» по итогам сезона АПЛ-2021/22 занял 11-е место, набрав 49 очков в 38 матчах.