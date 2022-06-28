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Мерсон: «Шокирован тем, что Грановская и Чех ушли из «Челси»

Бывший игрок «Арсенала» Мерсон шокирован уходом Грановской и Чеха из «Челси»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением об уходе Марины Грановской и Петра Чеха из «Челси».

Ранее сообщалось, что 40-летний чех решил уйти из лондонского клуба после ухода спортивного директора и председателя совета директоров Брюса Бака.

«Я думал, что люди, которые пришли в «Челси», оставят Чеха и Грановскую, — приводит слова Мерсона Sky Sports. — Нужно держать их в клубе, следить за ними. Это нелегко, это не бейсбол или баскетбол, где можно совершать обмены. Это профессиональный футбол, и я очень шокирован тем, что Грановская и Чех ушли из «Челси».

22 июня «Челси» объявил об уходе Грановской. Исполняющим обязанности спортивного директора станет владелец лондонского клуба Тодд Боэли.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11095/12641238/manchester-united-are-in-disarray-and-its-the-toughest-job-of-erik-ten-hags-life-says-paul-merson

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19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
Петр Чех
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
Марина Грановская
1
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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3
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
4
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
5
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
6
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
7
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
8
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
10
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
13
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
14
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
15
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
18
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
6.08 14:30
Фулхэм – Ливерпуль
 - : -
6.08 17:00
Борнмут – Астон Вилла
 - : -
6.08 17:00
Лидс – Вулверхэмптон
 - : -
6.08 17:00
Ньюкасл – Нот. Форест
 - : -
6.08 17:00
Тоттенхэм – Саутгемптон
 - : -
6.08 19:30
Эвертон – Челси
 - : -
7.08 16:00
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