Мерсон: «Шокирован тем, что Грановская и Чех ушли из «Челси»

Бывший нападающий «Арсенала» Пол Мерсон поделился мнением об уходе Марины Грановской и Петра Чеха из «Челси».

Ранее сообщалось, что 40-летний чех решил уйти из лондонского клуба после ухода спортивного директора и председателя совета директоров Брюса Бака.

«Я думал, что люди, которые пришли в «Челси», оставят Чеха и Грановскую, — приводит слова Мерсона Sky Sports. — Нужно держать их в клубе, следить за ними. Это нелегко, это не бейсбол или баскетбол, где можно совершать обмены. Это профессиональный футбол, и я очень шокирован тем, что Грановская и Чех ушли из «Челси».

22 июня «Челси» объявил об уходе Грановской. Исполняющим обязанности спортивного директора станет владелец лондонского клуба Тодд Боэли.