Пеллегрини уволен с поста главного тренера «Вест Хэма»

«Вест Хэм» объявил об увольнении чилийца Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера команды, сообщает официальный сайт лондонского клуба.

В матче 20-го тура «молотобойцы» на своем поле уступили «Лестеру» со счетом 1:2. В последних пяти матчах в чемпионате Англии клуб одержал одну победу и потерпел четыре поражения.

66-летний специалист возглавил «Вест Хэм» в мае 2018 года, под его руководством команда провела 63 матча, в которых одержала 24 победы, 11 раз сыграла вничью и потерпела 28 поражений. По итогам прошлого сезона «Вест Хэм» занял 10-е место в чемпионате Англии.