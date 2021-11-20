Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Пак Чжи Сун считает, что Сульшер должен доработать сезон в «Манчестер Юнайтед» до конца

12:14
Теги:

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун считает, что клуб должен дать главному тренеру Уле Гуннару Сульшеру доработать до конца сезона.

«Сульшер уже три года работает с командой, этот сезон станет для него определяющим в плане будущего в «МЮ». Думаю, Уле заслуживает доверия за то, что сделал за время работы в клубе, он заслуживает довести сезон до конца, но он должен показать, что способен продолжать тренировать команду и в дальнейшем. Он смог вернуть в «Манчестер Юнайтед» старый дух и культуру. До него были Ван Гал и Моуринью, тренеры мирового уровня, но у них ничего не получилось. Думаю, в «МЮ» извлекли урок из этого и решили довериться Сульшеру. Впрочем, самое главное — сможет ли Уле соревноваться на одном уровне с Гвардиолой, Клоппом и Тухелем. Нам нужно подождать до конца сезона, и мы увидим ответ на этот вопрос», — цитирует Goal Пака.

Ранее сообщалось, что Сульшер может потерять свою должность из-за неудовлетворительных результатов. Кандидатами на его пост назывались Брендан Роджерс, Зинедин Зидан и Маурисио Почеттино.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en-ie/news/man-utd-boss-solskjaer-deserves-until-the-end-of-the-season/bltb8b39466794898b6

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Для дочери Тутберидзе готовят олимпийскую медаль? Почему «прогресс» Дэвис и Смолкина — это конец танцев на льду
Главный брат: умер Валерий Гаркалин
0