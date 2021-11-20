Пак Чжи Сун считает, что Сульшер должен доработать сезон в «Манчестер Юнайтед» до конца
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун считает, что клуб должен дать главному тренеру Уле Гуннару Сульшеру доработать до конца сезона.
«Сульшер уже три года работает с командой, этот сезон станет для него определяющим в плане будущего в «МЮ». Думаю, Уле заслуживает доверия за то, что сделал за время работы в клубе, он заслуживает довести сезон до конца, но он должен показать, что способен продолжать тренировать команду и в дальнейшем. Он смог вернуть в «Манчестер Юнайтед» старый дух и культуру. До него были Ван Гал и Моуринью, тренеры мирового уровня, но у них ничего не получилось. Думаю, в «МЮ» извлекли урок из этого и решили довериться Сульшеру. Впрочем, самое главное — сможет ли Уле соревноваться на одном уровне с Гвардиолой, Клоппом и Тухелем. Нам нужно подождать до конца сезона, и мы увидим ответ на этот вопрос», — цитирует Goal Пака.
Ранее сообщалось, что Сульшер может потерять свою должность из-за неудовлетворительных результатов. Кандидатами на его пост назывались Брендан Роджерс, Зинедин Зидан и Маурисио Почеттино.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en-ie/news/man-utd-boss-solskjaer-deserves-until-the-end-of-the-season/bltb8b39466794898b6
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