Клопп считает, что тренерская карьера Джеррарда складывается идеально

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о тренерской карьере бывшего полузащитника мерсисайдцев Стивена Джеррарда.

«В Англии много клубных легенд, о которых думают: «А сможет ли он стать тренером?». Когда Лэмпард возглавил «Челси», все думали: «Да, в этом есть смысл», но где он будет сейчас, после увольнения? Джеррард делает все правильно, получил немного опыта в академии «Ливерпуля», потом передал свой опыт в «Рейнджерс», был там очень успешным, а теперь сделал следующий шаг. Пока его карьера складывается идеально.



Может ли Стивен возглавить «Ливерпуль»? Ну, пока я здесь, ему будет трудно это сделать, но, конечно, он будет претендовать на место здесь. Впрочем, сейчас самое главное, как сложится глава его карьеры в «Астон Вилле», — цитирует Sky Sports Клоппа.

11 ноября Джеррард возглавил «Астон Виллу». До этого он работал с «Рейнджерс», с которым стал чемпионом Шотландии.