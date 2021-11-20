Клопп считает, что тренерская карьера Джеррарда складывается идеально
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о тренерской карьере бывшего полузащитника мерсисайдцев Стивена Джеррарда.
«В Англии много клубных легенд, о которых думают: «А сможет ли он стать тренером?». Когда Лэмпард возглавил «Челси», все думали: «Да, в этом есть смысл», но где он будет сейчас, после увольнения? Джеррард делает все правильно, получил немного опыта в академии «Ливерпуля», потом передал свой опыт в «Рейнджерс», был там очень успешным, а теперь сделал следующий шаг. Пока его карьера складывается идеально.
Может ли Стивен возглавить «Ливерпуль»? Ну, пока я здесь, ему будет трудно это сделать, но, конечно, он будет претендовать на место здесь. Впрочем, сейчас самое главное, как сложится глава его карьеры в «Астон Вилле», — цитирует Sky Sports Клоппа.
11 ноября Джеррард возглавил «Астон Виллу». До этого он работал с «Рейнджерс», с которым стал чемпионом Шотландии.
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Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11095/12472291/jurgen-klopp-liverpool-boss-says-steven-gerrard-must-improve-to-keep-premier-league-title-hopes-alive
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