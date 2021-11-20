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Клопп считает, что тренерская карьера Джеррарда складывается идеально

11:58
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о тренерской карьере бывшего полузащитника мерсисайдцев Стивена Джеррарда.

«В Англии много клубных легенд, о которых думают: «А сможет ли он стать тренером?». Когда Лэмпард возглавил «Челси», все думали: «Да, в этом есть смысл», но где он будет сейчас, после увольнения? Джеррард делает все правильно, получил немного опыта в академии «Ливерпуля», потом передал свой опыт в «Рейнджерс», был там очень успешным, а теперь сделал следующий шаг. Пока его карьера складывается идеально.

Может ли Стивен возглавить «Ливерпуль»? Ну, пока я здесь, ему будет трудно это сделать, но, конечно, он будет претендовать на место здесь. Впрочем, сейчас самое главное, как сложится глава его карьеры в «Астон Вилле», — цитирует Sky Sports Клоппа.

11 ноября Джеррард возглавил «Астон Виллу». До этого он работал с «Рейнджерс», с которым стал чемпионом Шотландии.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Спартак

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11095/12472291/jurgen-klopp-liverpool-boss-says-steven-gerrard-must-improve-to-keep-premier-league-title-hopes-alive

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Иван Торопцев все материалы автора

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