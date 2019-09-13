Оуэн признался, что не имел банковского счета до 38 лет

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн признался, что у него появился собственный банковский счет в 38 лет. Сейчас англичанину 39.

— Как ни смущает это признание, я только недавно начал использовать свой собственный банковский счет, в возрасте 38 лет, — цитирует The Athletic Оуэна. — До этого моя мама оплачивала все счета и всем управляла. Также обо всем заботился мой агент. Я же просто сосредоточился на игре в футбол.

Если бы он сказал мне дать интервью определенному изданию, то я бы сделал это. Я просто следовал тому, что он сказал, и просто сосредоточился на своей игре на поле.