Отец нападающего «Боруссии Д» Эрлина Холанна Альф-Инге Холанн рассказал, почему его сын не перешел в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно.

— Неизвестно, как бы у Эрлина получалось в других клубах, — приводит Goal.com слова Холанна-старшего. — Нужно переходить в ту команду, где тебя ждут все, а не только главный тренер. К тому же, важны достижения команды за последние 5-10 лет и понимание, в каком направлении движется этот клуб.

Холанн перешел в «Боруссию» зимой 2020 года за 20 миллионов евро. На игрока также претендовал «МЮ». На счету норвежца 12 голов и 2 результативных передачи в 11 матчах за дортмундцев. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость норвежца в 80 миллионов евро.