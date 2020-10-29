Отец Алдервейрелда рассказал, когда игрок планирует завершить карьеру

Отец защитника «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда рассказал о планах футболиста по завершению карьеры.

— Тоби собирается вернуться в Бельгию, он уже строит дом в Экерене, — приводит HITC слова отца игрока, Вика Алдервейрелда. — Дом будет готов к 2023 году — году, когда у него заканчивается контракт с «Тоттенхэмом». Посмотрим, где будет играть Тоби — в «Тоттенхэме», «Аяксе», «Антверпене» или где-то еще. Впрочем, шанс, что в 2023 году, когда ему исполнится 34 года, он будет выступать ближе к дому, вполне высок.

Контракт 31-летнего бельгийца с «Тоттенхэмом» действует до конца июня 2023 года.