Бывший форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко поделился мнением об игре нападающего Харри Кейна, с которым играл в «шпорах» во время выступления в АПЛ.

— Он был никакой, ноль. Харри играл во второй команде. Я помню, мы с ним играли в Лиге Европы против «Рубина» и еще каких-то играх. А так он только тренировался. Я на него смотрел и думал: «Как ты вообще можешь в футбол играть?» Ни отдать, ни принять, какой-то медленный, неповоротливый, как ты вообще в футбол собираешься играть? А вот видите, как прибавил человек. Сезон-два и потом он начал по 20 забивать. Затем я смотрел и думал: «Неужели это он?» А сейчас смотрю на Кейна — это капитан сборной. Для меня показатель — забитые мячи, что касается нападающего. Если Кейн забивает 20, а то и больше, то это выдающийся футболист, легенда, — сказал Павлюченко в прямом эфире Instagram c «Okko Sport».

Павлюченко выступал за «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 год. В общей сложности провел 113 матчей за «шпор», забил 42 гола и сделал 10 результативных передач.