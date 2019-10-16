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«Олимпиакос» оценил в 25 миллионов евро Поденсе, который интересен «Арсеналу»

00:28
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«Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Олимпиакоса» Даниэлу Поденсе. Как сообщает A Bola, представители лондонского клуба контактировали с агентом португальца Жорже Мендешем, чтобы узнать условия возможного трансфера.

По данным источника, «Олимпиакос» оценивает 23-летнего игрока в 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне в чемпионате Греции Поденсе провел шесть матчей. Также на его счету восемь игр в Лиге чемпионов и два гола.

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