Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем»

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с клубом, информирует пресс-служба «красных». 26-летний игрок заключил новое долгосрочное соглашение. Детали сделки не уточняются.

Окслейд-Чемберлен выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В составе «красных» он выиграл Лигу чемпионов-2018/19.

Окслейд-Чемберлен пропустил почти весь минувший сезон из-за травмы. Он провел только 2 встречи в премьер-лиге.