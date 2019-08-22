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Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем»

21:14

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с клубом, информирует пресс-служба «красных». 26-летний игрок заключил новое долгосрочное соглашение. Детали сделки не уточняются.

Окслейд-Чемберлен выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В составе «красных» он выиграл Лигу чемпионов-2018/19.

Окслейд-Чемберлен пропустил почти весь минувший сезон из-за травмы. Он провел только 2 встречи в премьер-лиге.

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