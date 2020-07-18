Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Одна из улиц Лидса была временно переименована в честь Бьельсы

16:13
Марсело Бьелса. Фото Reuters
Марсело Бьелса. Фото Reuters
Теги:

Одна из улиц Лидса была переименована в честь главного тренера «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельсы. Теперь в городе появилась улица Marcelo Bielsa Way, сообщает The Telegrah.

Правда, речь идет о временном переименовании улицы, символическом жесте, чтобы отпраздновать успех команды.

Накануне «Лидс» под руководством Бьелсы обеспечил себе возвращение в АПЛ. «Павлины» покинули главный клубный турнир Англии в 2004 году.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир