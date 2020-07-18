Одна из улиц Лидса была временно переименована в честь Бьельсы
16:13
Одна из улиц Лидса была переименована в честь главного тренера «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельсы. Теперь в городе появилась улица Marcelo Bielsa Way, сообщает The Telegrah.
Правда, речь идет о временном переименовании улицы, символическом жесте, чтобы отпраздновать успех команды.
Накануне «Лидс» под руководством Бьелсы обеспечил себе возвращение в АПЛ. «Павлины» покинули главный клубный турнир Англии в 2004 году.
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