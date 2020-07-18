Одна из улиц Лидса была временно переименована в честь Бьельсы

Одна из улиц Лидса была переименована в честь главного тренера «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельсы. Теперь в городе появилась улица Marcelo Bielsa Way, сообщает The Telegrah.

Правда, речь идет о временном переименовании улицы, символическом жесте, чтобы отпраздновать успех команды.

This won't be the last acknowledgement of him but Bielsa is getting a street named after him by Trinity in Leeds.



«Marcelo Bielsa Way' pic.twitter.com/T9RwofRAjQ — Phil Hay (@PhilHay_) July 18, 2020

Накануне «Лидс» под руководством Бьелсы обеспечил себе возвращение в АПЛ. «Павлины» покинули главный клубный турнир Англии в 2004 году.