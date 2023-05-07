«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» и сократил отставание от «Манчестер Сити» в АПЛ

«Арсенал» в гостях одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 35-го тура АПЛ — 2:0.

Победу «канонирам» принесли гол Мартина Эдегора и автогол Фабиана Шера.

Благодаря этому результату лондонцы набрали 81 очко и сохраняют второе место в АПЛ. Отставание от «Манчестер Сити», идущего на первой строчке, составляет одно очко, но у «горожан» есть игра в запасе.

«Ньюкасл» с 65 баллами занимает третье место в турнирной таблице.