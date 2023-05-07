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Сегодня, 20:29

«Арсенал» обыграл «Ньюкасл» и сократил отставание от «Манчестер Сити» в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ньюкасл» — «Арсенал».
Фото Reuters

«Арсенал» в гостях одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 35-го тура АПЛ — 2:0.

Победу «канонирам» принесли гол Мартина Эдегора и автогол Фабиана Шера.

Благодаря этому результату лондонцы набрали 81 очко и сохраняют второе место в АПЛ. Отставание от «Манчестер Сити», идущего на первой строчке, составляет одно очко, но у «горожан» есть игра в запасе.

«Ньюкасл» с 65 баллами занимает третье место в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
07 мая, 18:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
0:2
Арсенал

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2022-2023/
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
2
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 34 26 4 4 89-31 82
2
 Арсенал 35 25 6 4 83-39 81
3
 Ньюкасл 34 18 11 5 61-29 65
4
 МЮ 33 19 6 8 49-40 63
5
 Ливерпуль 35 18 8 9 67-42 62
6
 Тоттенхэм 35 17 6 12 64-57 57
7
 Брайтон 32 16 7 9 62-40 55
8
 Астон Вилла 35 16 6 13 46-43 54
9
 Брентфорд 35 12 14 9 52-45 50
10
 Фулхэм 34 13 6 15 45-46 45
11
 Челси 34 11 9 14 34-39 42
12
 Кр. Пэлас 35 10 10 15 35-46 40
13
 Вулверхэмптон 35 11 7 17 30-50 40
14
 Борнмут 35 11 6 18 37-67 39
15
 Вест Хэм 34 9 7 18 37-50 34
16
 Лестер 34 8 6 20 46-59 30
17
 Лидс 35 7 9 19 44-69 30
18
 Нот. Форест 34 7 9 18 30-62 30
19
 Эвертон 34 6 11 17 27-52 29
20
 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.05 17:00
Борнмут – Челси
 1 : 3
6.05 17:00
Ман. Сити – Лидс
 2 : 1
6.05 17:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 1 : 0
6.05 17:00
Вулверхэмптон – Астон Вилла
 1 : 0
6.05 19:30
Ливерпуль – Брентфорд
 1 : 0
7.05 18:30
Ньюкасл – Арсенал
 0 : 2
7.05 21:00
Вест Хэм – МЮ
 - : -
8.05 17:00
Фулхэм – Лестер
 - : -
8.05 19:30
Брайтон – Эвертон
 - : -
8.05 22:00
Нот. Форест – Саутгемптон
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 35
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 26
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 23 2 6
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 33 1 10
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 34 1 6
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