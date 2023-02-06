Обамеянг не покинул «Челси» в зимнее трансферное окно из-за регламента ФИФА

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг не покинул клуб в январе из-за регламента ФИФА, сообщает Evening Standard.

По правилам, футболист не может выступать за три разных клуба по ходу одного сезона. Нынешнюю кампанию габонец начинал в составе испанской «Барселоны».

33-летнийнападающий решил покинуть «синих» после исключения из заявки команды на Лигу чемпионов.

В сезоне-2022/23 форвард забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за лондонскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.