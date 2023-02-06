«Манчестер Сити» не сможет обратиться в CAS в случае санкций от АПЛ

«Манчестер Сити» не сможет оспорить возможные санкции со стороны английской премьер-лиги за нарушение финансовых правил, сообщает журналист The Times Мартин Циглер.

АПЛ установлено правило, что английские клубы не могут подать апелляцию в CAS в случае применения санкций со стороны лиги.

Руководство чемпионата заподозрило «Манчестер Сити» в неоднократных нарушениях финансовых правил. Согласно информации, клуб нарушал правила финансового фейр-плей с сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

В случае если вина будет признана, клубу грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.