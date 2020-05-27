«Ньюкасл» ведет переговоры с «Барселоной» по трансферу Коутинью

«Ньюкасл» вступил в переговоры с «Барселоной» по трансферу полузащитника Филиппе Коутинью, сообщает Sky Sports со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, «сороки» связались с руководством «сине-гранатовых», чтобы обсудить возможность перехода 27-летнего бразильца. Сообщается, что трансфер Коутинью входит в планы потенциальных владельцев «Ньюкасла» из Саудовской Аравии, которые уже договорились о покупке клуба у нынешнего владельца Майка Эшли за 300 миллионов фунтов, однако сделка еще не была официально утверждена.

На счету Коутинью 9 голов и 8 результативных передач в 32 матчах за «Баварию». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость бразильца в 56 миллионов евро.