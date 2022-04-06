«Ньюкасл» пытается переманить Ориги

«Ньюкасл» пытается оформить трансфер нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги, сообщает Calciomercato.

По данным источника, свое предложение руководство «сорок» отправило окружению 26-летнего бельгийца в последние несколько часов. «Ньюкасл» хочет выиграть гонку за Ориги у «Милана», который предлагает форварду четырехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.

Контракт Ориги с «Ливерпулем» истекает в июне 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел за мерсисайдцев 14 матчей и забил пять голов.

Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 12 миллионов евро.