Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 17:32

«Ньюкасл» пытается переманить Ориги

«Ньюкасл» хочет перехватить Ориги у «Милана»
Читать «СЭ» в

«Ньюкасл» пытается оформить трансфер нападающего «Ливерпуля» Дивока Ориги, сообщает Calciomercato.

По данным источника, свое предложение руководство «сорок» отправило окружению 26-летнего бельгийца в последние несколько часов. «Ньюкасл» хочет выиграть гонку за Ориги у «Милана», который предлагает форварду четырехлетний контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.

Контракт Ориги с «Ливерпулем» истекает в июне 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел за мерсисайдцев 14 матчей и забил пять голов.

Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 12 миллионов евро.

Дивок Ориги
Футбол
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Пять основных симптомов рака простаты
Чьи ледовые шоу в 2022 году круче? У Тутберидзе, у Плющенко или у Авербуха
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гарри Кейн может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 30 23 4 3 70-18 73
2
 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3
 Челси 29 17 8 4 58-23 59
4
 Тоттенхэм 30 17 3 10 52-37 54
5
 Арсенал 29 17 3 9 44-34 54
6
 Вест Хэм 31 15 6 10 51-40 51
7
 МЮ 30 14 9 7 49-41 51
8
 Вулверхэмптон 31 15 4 12 33-27 49
9
 Лестер 28 10 7 11 43-47 37
10
 Кр. Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
11
 Астон Вилла 30 11 3 16 42-42 36
12
 Саутгемптон 30 8 12 10 37-46 36
13
 Брайтон 30 7 13 10 26-36 34
14
 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
15
 Ньюкасл 30 7 10 13 33-54 31
16
 Лидс 31 7 9 15 35-68 30
17
 Эвертон 28 7 4 17 30-49 25
18
 Уотфорд 30 6 4 20 29-57 22
19
 Бернли 28 3 12 13 22-40 21
20
 Норвич 30 4 6 20 18-63 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 18:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 2 : 3
26.12 18:00
Ман. Сити – Лестер
 6 : 3
26.12 18:00
Норвич – Арсенал
 0 : 5
26.12 18:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 3 : 0
26.12 20:30
Астон Вилла – Челси
 1 : 3
26.12 23:00
Брайтон – Брентфорд
 2 : 0
27.12 23:00
Ньюкасл – МЮ
 1 : 1
23.02 22:45
Ливерпуль – Лидс
 6 : 0
10.03 22:30
Вулверхэмптон – Уотфорд
 4 : 0
6.04 21:30
Бернли – Эвертон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 14
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 14
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 24 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 18 1 7
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 17 1 6
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости