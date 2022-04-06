Хосе Энрике считает, что «Ливерпулю» необходимо приобрести Конора Галлахера

Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике считает, что мерсисайдцам необходимо приобрести полузащитника «Челси» Конора Галлахера, который играет в аренде за «Кристал Пэлас».

«Я бы хотел видеть Галлахера в «Ливерпуле». Он невероятный футболист, мне нравится его качество и интенсивность. Он отлично подошел бы стилю Юргена Клоппа», — написал Энрике в соцсетях.

Галлахер — воспитанник академии «Челси». Ранее футболист был вызван в сборную Англии. В этом сезоне 22-летний игрок провел 26 матчей, забив 8 голов и сделав 3 результативные передачи.