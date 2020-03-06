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«Ньюкасл» продлил контракты с Шелви и Ритчи до 2023 года

12:38

«Ньюкасл» продлил контракты с полузащитниками Джонджо Шелви и Мэттом Ритчи до лета 2023 года, сообщает пресс-служба клуба.

Прошлые соглашения игроков действовали до лета 2020 года. На счету 28-летнего Шелви 5 голов в 19 матчах за «Ньюкасл» в сезоне-2019/20, 30-летний Ритчи сделал 1 результативную передачу в 14 матчах в составе «сорок».

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