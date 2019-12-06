«Ньюкасл» на выезде выиграл у «Шеффилда»

«Шеффилд» на своем поле проиграл «Ньюкаслу» в матче 15-го тура чемпионата Англии (0:2). Голами отметились Аллан Сен-Максимен и Джонджо Шелви.

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15-й тур

«Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:2 (0:1)

Голы: Сен-Максимен, 15 (0:1). Шелви, 70 (0:2).

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем (Фримен, 75), Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Флек, Норвуд (Макголдрик, 72), Ландстрем, Шарп (Муссе, 63), Макберни.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Кларк, Фернандес, Виллемс, Манкильо, Дамметт, Шелви, Хэйден, Альмирон (Крафт, 88), Кэрролл (Жоэлинтон, 72), Сен-Максимен (Атсу, 81).

Предупреждения: Шарп, 49. Фримен, 87.

Судья: Аттуэлл.

5 декабря. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».

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