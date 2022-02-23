«Ньюкасл» и «Астон Вилла» претендуют на защитника «Ливерпуля» Джо Гомеса

«Ньюкасл» и «Астон Вилла» интересуются защитником «Ливерпуля» Джо Гомесом, сообщает The Athletic.

По информации источника, клубы следят за ситуацией с 24-летним англичанином и готовы вступить в переговоры в случае, если мерсисайдцы решат продать футболиста.

В сезоне-2021/22 Гомес принял участие в 13 матчах «Ливерпуля» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.