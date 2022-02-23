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Сегодня, 12:51

«Манчестер Юнайтед» придется заплатить 75 миллионов евро за полузащитника «Лейпцига» Нкунку

Анна Горшкова
Корреспондент

«Манчестер Юнайтед» должен будет заплатить 75 миллионов евро, чтобы подписать полузащитника «Лейпцига» Кристофера Нкунку.

По данным BILD, «красные дьяволы» рассматривают возможность летнего приобретения 24-летнего игрока, в котором заинтересован главный тренер Ральф Рангник.

Контракт полузащитника с «Лейпцигом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Нкунку сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.

Источник: https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/rb-leipzigs-105-mio-duo-ballern-sich-nkunku-und-olmo-weg-79228308.bild.html
Кристофер Нкунку
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ФК Лейпциг
ФК Манчестер Юнайтед
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3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
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 МЮ 26 13 7 6 44-34 46
5
 Арсенал 23 13 3 7 36-26 42
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 Вест Хэм 26 12 6 8 45-34 42
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 Вулверхэмптон 24 12 4 8 23-18 40
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 Тоттенхэм 23 12 3 8 31-31 39
9
 Брайтон 25 7 12 6 25-28 33
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 Саутгемптон 25 7 11 7 32-37 32
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 Астон Вилла 24 8 3 13 31-37 27
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 Бернли 22 2 11 9 20-29 17
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27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
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Ливерпуль – Саутгемптон
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Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
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 2 : 1
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 17
Диогу Жота

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Ливерпуль

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Рахим Стерлинг

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Манчестер Сити

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П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

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 12 1 5
Поль Погба

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