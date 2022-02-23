«Манчестер Юнайтед» придется заплатить 75 миллионов евро за полузащитника «Лейпцига» Нкунку

«Манчестер Юнайтед» должен будет заплатить 75 миллионов евро, чтобы подписать полузащитника «Лейпцига» Кристофера Нкунку.

По данным BILD, «красные дьяволы» рассматривают возможность летнего приобретения 24-летнего игрока, в котором заинтересован главный тренер Ральф Рангник.

Контракт полузащитника с «Лейпцигом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Нкунку сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.