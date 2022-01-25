«Уотфорд» нашел замену Клаудио Раньери

Бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон может сменить Клаудио Раньери на посту главного тренера «Уотфорда», пишет Sky Sports.

О назначении 74-летнего специалиста может быть объявлено сегодня, 25 января.

Последним местом работы Ходжсона был «Кристал Пэлас», который он покинул по окончании прошлого сезона. Он также тренировал «Ливерпуль», «Фулхэм» и «Интер».

Раньери возглавлял «Уотфорд» всего 112 дней — его назначили на пост главного тренера 4 октября 2021 года. За время работы с командой итальянец проиграл 10 матчей из сыгранных 13 в АПЛ, одержав лишь две победы. Из-за таких результатов «шершни» откатились на предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ.