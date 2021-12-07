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«Ньюкасл» хочет купить голкипера «Бенфики»

11:56
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«Ньюкасл» хочет укрепить вратарскую линию в зимнее трансферное окно. Английский клуб намерен приобрести голкипера «Бенфики» Одиссеаса Влаходимоса, сообщает The Telegraph.

Контракт 27-летнего грека с португальским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

В этом сезоне Влаходимос провел 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 20 голов. 11 матчей он отыграл на ноль.

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Иван Шитик все материалы автора

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