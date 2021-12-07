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Клопп: «Ориги — легенда. Надеюсь, о нем напишут книгу. Если этого не произойдет, то это сделаю я»

Клопп назвал Ориги легендой и выразил надежду, что о нем напишут книгу
12:50
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о нападающем команды Дивоке Ориги.

«Ориги — легенда, — приводит слова Клоппа The Athtelic. — Надеюсь, о нем напишут книгу. Если этого не произойдет, то это сделаю я».

В нынешнем сезоне 26-летний бельгиец забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в девяти матчах за «Ливерпуль».

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/2992515/2021/12/05/divock-origi-a-liverpool-legend-like-no-other/

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Карен Саркисян все материалы автора

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