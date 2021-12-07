Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о нападающем команды Дивоке Ориги.

«Ориги — легенда, — приводит слова Клоппа The Athtelic. — Надеюсь, о нем напишут книгу. Если этого не произойдет, то это сделаю я».

В нынешнем сезоне 26-летний бельгиец забил четыре мяча и отдал две результативные передачи в девяти матчах за «Ливерпуль».