«Ньюкасл» готов заплатить за Триппьера 40 миллионов долларов и платить игроку 200 тысяч долларов в неделю

«Ньюкасл» намерен подписать защитника «Атлетико» Кирана Триппьера в зимнее трансферное окно, сообщает Northern Echo.

По информации источника, «сороки» готовы заплатить за 31-летнего англичанина 40 миллионов евро и предложить футболисту контракт с зарплатой в 200 тысяч долларов в неделю.

В сезоне-2021/22 Триппьер провел 15 матчей за «Атлетико» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона долларов. Ранее сообщалось, что защитником также интересуется «Манчестер Юнайтед».