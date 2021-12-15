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«Ньюкасл» готов заплатить за Триппьера 40 миллионов долларов и платить игроку 200 тысяч долларов в неделю

11:47
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«Ньюкасл» намерен подписать защитника «Атлетико» Кирана Триппьера в зимнее трансферное окно, сообщает Northern Echo.

По информации источника, «сороки» готовы заплатить за 31-летнего англичанина 40 миллионов евро и предложить футболисту контракт с зарплатой в 200 тысяч долларов в неделю.

В сезоне-2021/22 Триппьер провел 15 матчей за «Атлетико» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона долларов. Ранее сообщалось, что защитником также интересуется «Манчестер Юнайтед».

Дополнительная информация:

https://www.thenorthernecho.co.uk/sport/19784151.newcastle-united-confident-signing-atletico-madrids-kieran-trippier/

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Иван Торопцев все материалы автора

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