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«Ньюкасл» готов платить Лингарду 100 тысяч фунтов в неделю

23:15
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард получил предложение от «Ньюкасла», сообщает The Times.

«Сороки» готовы приобрести 28-летнего футболиста и заключить с ним контракт до 2026 года.

Если англичанин даст согласие, то его сделают самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ньюкасла». Он будет получать 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

В текущем сезоне Лингард сыграл за «МЮ» 11 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с «Юнайтед» истекает следующим летом.

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Иван Шитик все материалы автора

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