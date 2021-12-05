«Ньюкасл» готов платить Лингарду 100 тысяч фунтов в неделю
23:15
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард получил предложение от «Ньюкасла», сообщает The Times.
«Сороки» готовы приобрести 28-летнего футболиста и заключить с ним контракт до 2026 года.
Если англичанин даст согласие, то его сделают самым высокооплачиваемым игроком в истории «Ньюкасла». Он будет получать 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.
В текущем сезоне Лингард сыграл за «МЮ» 11 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с «Юнайтед» истекает следующим летом.
Читайте также
«Не хочу, чтобы мой ребенок закончил карьеру в 15 лет, как часто происходит у одного штаба». Рудковская ответила Тарасовой
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю