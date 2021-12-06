Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник подвел итоги матча 15-го тура чемпионата Англии проотив «Кристал Пэлас» (1:0).

«В целом, я счастлив. Я приятно удивлен, сколько вещей игроки принесли на поле, учитывая, что у нас не было даже полноценной тренировки. У нас было несколько разговоров с игроками индивидуально и с группой игроков. Первые полчаса игры были потрясающими – с высокой скоростью, высокой интенсивностью и темпом. В перерыве я просто сказал поддерживать высокую интенсивность, держать их на своей половине. В итоге Фред забил красивый гол.

Атмосфера на «Олд Траффорд» потрясающая. Я был здесь первый раз десять лет назад, а затем я смотрел несколько игр. Но теперь, имея ответственность за команду, я сам понимаю, как фанаты поддерживали команду даже в сложных ситуациях, и это потрясающе», – приводит слова Рангника официальный сайт клуба.

«Манчестер Юнайтед» с 24 очками занимает шестое место втаблице АПЛ, «Кристал Пэлас» с 16 очками – на 13-й строчке.