Варан восстановился после травмы и может сыграть с «Тоттенхэмом»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан восстановился после травмы и готов помочь команде в матче 10-го тура АПЛ против «Тоттенхэма», сообщается на официальном сайте команды.

28-летний француз получил повреждение в начале октября в сборной страны во время финального матча Лиги наций против Испании (2:1). В сезоне-2021/22 Варан провел 5 матчей за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.

Также в строй вернулся нападающий Антони Марсьяль, который восстанавливал свою физическую форму.

Фактически единственным отсутствующим в матче с «Тоттенхэмом» является Поль Погба, который пропустит игру из-за дисквалификации.

Матч «МЮ» — «Тоттенхэм» пройдет 30 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.