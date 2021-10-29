Варан восстановился после травмы и может сыграть с «Тоттенхэмом»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан восстановился после травмы и готов помочь команде в матче 10-го тура АПЛ против «Тоттенхэма», сообщается на официальном сайте команды.
28-летний француз получил повреждение в начале октября в сборной страны во время финального матча Лиги наций против Испании (2:1). В сезоне-2021/22 Варан провел 5 матчей за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.
Также в строй вернулся нападающий Антони Марсьяль, который восстанавливал свою физическую форму.
Фактически единственным отсутствующим в матче с «Тоттенхэмом» является Поль Погба, который пропустит игру из-за дисквалификации.
Матч «МЮ» — «Тоттенхэм» пройдет 30 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени.
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