Новый главный тренер «Тоттенхэма» хочет обсудить с Кейном будущее игрока после Евро-2020

Новый тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту хочет встретиться с нападающим Гарри Кейном после Евро-2020, но до того, как капитан сборной Англии отправится в отпуск, сообщает ESPN.

Португальский тренер хочет поговорить с Кейном, чтобы решить вопрос о будущем игрока до того, как тот уйдет в отпуск.

В настоящее время Кейн по-прежнему выступает на Евро-2020 и до сих пор категорически отказывался обсуждать будущее своего клуба до окончания турнира.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» сделал официальное предложение столичному клубу о переходе 27-летнего форварда. «Горожане» готовы потратить на игрока 100 миллионов фунтов стерлингов, а также включить в сделку других футболистов.

Нынешний контракт англичанина с клубом рассчитан до 2024 года.

В минувшем сезоне он провел за команду 49 матчей, забил 33 гола и сделал 17 результативных передач.