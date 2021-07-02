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«Лидс» выкупил нападающего Джека Харрисона у «Манчестер Сити»

21:40
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Нападающий Джек Харрисон останется в «Лидсе». Клуб выкупил трансфер 24-летнего футболиста у «Манчестер Сити», сообщает сайт команды.

По информации британских СМИ, сумма трансфера за игрока составит 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Харрисон принял участие за «Лидс» в 36 матчах, в которых забил 8 голов, отдал 8 голевых передач.

Хавбек выступает за «Лидс» на правах аренды с 2018 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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