«Лидс» выкупил нападающего Джека Харрисона у «Манчестер Сити»
21:40
Нападающий Джек Харрисон останется в «Лидсе». Клуб выкупил трансфер 24-летнего футболиста у «Манчестер Сити», сообщает сайт команды.
По информации британских СМИ, сумма трансфера за игрока составит 18 миллионов евро.
В минувшем сезоне чемпионата Англии Харрисон принял участие за «Лидс» в 36 матчах, в которых забил 8 голов, отдал 8 голевых передач.
Хавбек выступает за «Лидс» на правах аренды с 2018 года.
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