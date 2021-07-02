«Арсенал» договорился о покупке защитника «Бенфики» Тавареша за 8 миллионов евро
23:34
Защитник «Бенфики» Нуну Тавареш продолжит карьеру в АПЛ. Португалец перейдет в «Арсенал», все бумаги уже подписаны, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Контракт будет рассчитан до июня 2026 года. Трансфер Тавареша обойдется «канонирам» в 8 миллионов евро без учета бонусов.
21-летний защитник является воспитанником «Бенфики», за которую в общей сложности он сыграл 41 матч, забил один гол и отдал семь голевых передач.
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