«Арсенал» договорился о покупке защитника «Бенфики» Тавареша за 8 миллионов евро

Защитник «Бенфики» Нуну Тавареш продолжит карьеру в АПЛ. Португалец перейдет в «Арсенал», все бумаги уже подписаны, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Nuno Tavares together with his agents after paperworks signed as new Arsenal player. Contract until June 2026, € 8m plus add ons to Benfica. Confirmed. ??? #AFC pic.twitter.com/1gb28FWugA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2021

Контракт будет рассчитан до июня 2026 года. Трансфер Тавареша обойдется «канонирам» в 8 миллионов евро без учета бонусов.

21-летний защитник является воспитанником «Бенфики», за которую в общей сложности он сыграл 41 матч, забил один гол и отдал семь голевых передач.