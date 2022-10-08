Каземиро из-за недостатка игрового времени разочарован в переходе в «Манчестер Юнайтед»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Каземиро разочарован в переходе в английский клуб, утверджает Todofichajes.

По данным источника, 30-летний бразилец расстроен недостатком игрового времени и раздумывает над тем, чтобы покинуть «МЮ» зимой.

Каземиро подписал с манкунианцами контракт до лета 2026 года, перейдя из «Реала» за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне он провел за «МЮ» 7 матчей и только в 2 из них вышел в стартовом составе.