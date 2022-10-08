Бывший глава скаутского отдела «Лейпцига» близок к тому, чтобы стать спортивным директором «Челси»

Бывший глава скаутского отдела «Лейпцига» Кристофер Вивелл близок к тому, чтобы стать новым спортивным директором «Челси», сообщает журналист Николо Скира.

Как утверждает источник, лондонский клуб уже согласовал условия контракта с 35-летним немцем.

Вивелл покинул «Лейпциг» в пятницу, 7 октября из-за разногласий с руководством клуба. До этого он также работал в «Зальцбурге» и «Хоффенхайме».