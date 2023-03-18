Гол Исака с пенальти на 3-й добавленной минуте принес «Ньюкаслу» победу над «Ноттингемом»

«Ньюкасл» вырвал победу у «Ноттингем Форест» в матче 28-го тура чемпионата Англии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.

Нападающий Эммануэль Деннис на 26-й минуте встречи открыл счет. Перед самым перерывом шведский форвард «сорок» Александр Исак сравнял счет. В самом конце встречи он оформил дубль, реализовав пенальти, и принес гостям победу.

«Ньюкасл» набрал 47 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем» с 26 очками идет на 14-й строчке.