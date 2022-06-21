«Ноттингем Форест» может подписать форварда «Униона» Авонийи
«Ноттингем Форест» интересуется нападающим «Униона» Тайво Авонийи, сообщает The Telegraph.
По информации источника, «лесники», вернувшиеся в английскую премьер-лигу, рассчитывают усилить атакующую линию 24-летним нигерийцем. Сообщается, что клуб готов предложить за футболиста 17,5 миллиона фунтов.
В сезоне-2021/22 Авонийи забил 20 голов и сделал 5 результативных передач в 43 матчах за «Унион». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 18 миллионов фунтов.
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2
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3
|Челси
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|0-0
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4
|Тоттенхэм
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|0
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|0-0
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5
|Арсенал
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|0-0
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6
|МЮ
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|0-0
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7
|Вест Хэм
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|0-0
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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10
|Вулверхэмптон
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|0-0
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11
|Ньюкасл
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|0-0
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12
|Кр. Пэлас
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13
|Брентфорд
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|0
|0
|0-0
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14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
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15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Эвертон
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|0
|0
|0
|0-0
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17
|Лидс
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
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|0-0
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19
|Борнмут
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|- : -
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