«Ноттингем Форест» может подписать форварда «Униона» Авонийи

«Ноттингем Форест» интересуется нападающим «Униона» Тайво Авонийи, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «лесники», вернувшиеся в английскую премьер-лигу, рассчитывают усилить атакующую линию 24-летним нигерийцем. Сообщается, что клуб готов предложить за футболиста 17,5 миллиона фунтов.

В сезоне-2021/22 Авонийи забил 20 голов и сделал 5 результативных передач в 43 матчах за «Унион». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 18 миллионов фунтов.