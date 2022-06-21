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Сегодня, 03:11

«Ноттингем Форест» может подписать форварда «Униона» Авонийи

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ноттингем Форест» интересуется нападающим «Униона» Тайво Авонийи, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «лесники», вернувшиеся в английскую премьер-лигу, рассчитывают усилить атакующую линию 24-летним нигерийцем. Сообщается, что клуб готов предложить за футболиста 17,5 миллиона фунтов.

В сезоне-2021/22 Авонийи забил 20 голов и сделал 5 результативных передач в 43 матчах за «Унион». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 18 миллионов фунтов.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/06/20/nottingham-forest-make-taiwo-awoniyi-first-summer-signing-175m/
Футбол
Унион Берлин
ФК Ноттингем Форест
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