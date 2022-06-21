«Трабзонспор» может купить полузащитника «Астон Виллы» Трезеге за 3 миллиона фунтов

«Трабзонспор» интересуется полузащитником «Астон Виллы» Трезеге, сообщает Daily Mail.

По данным источника, турецкий клуб готов предложить за 27-летнего египтянина 3 миллиона фунтов. «Астон Вилла» готова расстаться с футболистом.

Вторую половину сезона-2021/22 Трезеге провел в другой турецкой команде — «Истанбул Башахшехире». В ее составе полузащитник забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи в 13 матчах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.