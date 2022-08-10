«Ноттингем Форест» хочет подписать форварда «Уотфорда» Денниса

«Ноттингем Форест» интересуется нападающим «Уотфорда» Эммануэлом Деннисом, сообщает Sky Sports.

«Лесники» заинтересованы в аренде 24-летнего нигерийца с правом выкупа. «Уотфорд» хочет получить за футболиста 20 миллионов фунтов.

Деннис перешел в «Уотфорд» в июле 2021 года из «Брюгге». В прошлом сезоне форвард забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за английскую команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 12,6 миллиона фунтов.