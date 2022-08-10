«Ноттингем Форест» хочет подписать форварда «Уотфорда» Денниса
«Ноттингем Форест» интересуется нападающим «Уотфорда» Эммануэлом Деннисом, сообщает Sky Sports.
«Лесники» заинтересованы в аренде 24-летнего нигерийца с правом выкупа. «Уотфорд» хочет получить за футболиста 20 миллионов фунтов.
Деннис перешел в «Уотфорд» в июле 2021 года из «Брюгге». В прошлом сезоне форвард забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 35 матчах за английскую команду.
Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 12,6 миллиона фунтов.
Положение команд
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Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
8
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
13
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|14:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|13.08
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|- : -
|13.08
|17:00
|
Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|13.08
|17:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|13.08
|17:00
|
Саутгемптон – Лидс
|- : -
|13.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Фулхэм
|- : -
|13.08
|19:30
|
Брентфорд – МЮ
|- : -
|14.08
|16:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|- : -
|14.08
|18:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|15.08
|22:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|2
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|П
|
|
Джейми Варди
Лестер
|1
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|1
|
|
Мусса Дженепо
Саутгемптон
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Тайлер Адамс
Лидс
|1
|0
|1
|
|
Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Филип Биллинг
Борнмут
|1
|0
|1
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