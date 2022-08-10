«Вест Хэм» интересуется защитником «Баварии» Ньянзу

«Вест Хэм» проявляет интерес к защитнику «Баварии» Танги Ньянзу, сообщает 90min.

Английский клуб находится в поисках усиления защитной линии и рассматривает 20-летнего француза как одного из кандидатов.

В прошлом сезоне Ньянзу принял участие в 22 матчах «Баварии», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 9 миллионов евро.