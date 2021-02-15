«Норвич» требует 35 миллионов фунтов за своего защитника

«Норвич» и «Бавария» ведут переговоры о трансфере защитника Макса Ааронса. Английский клуб требует за игрока 35 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

«Норвич» занимает 1-е место в таблице чемпионшипа и намерен вернуться в АПЛ.

Ранее сообщалось, что Ааронсом также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Барселона».

21-летний Ааронс в текущем сезоне забил 1 гол в 29 матчах чемпионшипа.