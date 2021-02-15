«Тоттенхэм» не собирается увольнять Моуринью

«Тоттенхэм» не рассматривает вариант увольнения главного тренера Жозе Моуринью, утверждает The Athletic.

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити» в матче 24-го тура чемпионата Англии со счетом 0:3. Ранее «шпоры» уступили «Эвертону» в матче Кубка Англии — 4:5.

Команда Жозе Моуринью впервые в его тренерской карьере пропустила 8 голов в двух последних матчах.

Лондонский клуб набрал 36 очков в АПЛ и занимает 9-е место в турнирной таблице.