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«Тоттенхэм» не собирается увольнять Моуринью

18:29
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«Тоттенхэм» не рассматривает вариант увольнения главного тренера Жозе Моуринью, утверждает The Athletic.

«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити» в матче 24-го тура чемпионата Англии со счетом 0:3. Ранее «шпоры» уступили «Эвертону» в матче Кубка Англии — 4:5.

Команда Жозе Моуринью впервые в его тренерской карьере пропустила 8 голов в двух последних матчах.

Лондонский клуб набрал 36 очков в АПЛ и занимает 9-е место в турнирной таблице.

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