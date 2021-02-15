Тухель заявил, что «Челси» нужен сильный Кепа

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал решение выпустить в стартовом составе голкипера Кепу Аррисабалагу на матч 24-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом».

«Нам нужен сильный Кепа. У него была хорошая игра в кубке, и мы решили дать ему еще один шанс почувствовать игровой ритм, набрать форму, уверенность» — приводит слова Тухеля Sky Sports.

26 января 47-летний немец возглавил «Челси». При нем команда одержала 4 победы и один раз сыграла вничью.

15 февраля Кепа Аррисабалага выйдет в стартовом составе в матче АПЛ впервые с 17 октября. Тогда он пропустил три мяча в игре 5-го тура с «Саутгемптоном» (3:3).