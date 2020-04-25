«Норвич» может потерять от 18 до 35 миллионов фунтов из-за коронавируса

«Норвич» переживает серьезные убытки из-за паузы в чемпионате Англии-2019/20, связанной с пандемией коронавируса, сообщает BBC.

По информации источника, из-за отсутствия доходов от продажи прав на телетрансляции, клуб может потерять от 18 до 35 миллионов фунтов. Сообщается, что «Норвич» пытается выйти из положения, пользуясь системой поддержки от государства. Клуб выплачивает персоналу 20 процентов заработных плат, остальное сотрудники получают от государства.

Почти все чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, в мире 2 831 860 зараженных. Зафиксировано 197 318 летальных исходов, 807 010 человек выздоровели.