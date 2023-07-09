Мадуэке — о Колвилле: «Я сделаю все, чтобы он вернулся в «Челси»

Полузащитник «Челси» Нони Мадуэке заявил, что сделает все возможное, чтобы защитник Леви Колвилл вернулся на «Стэмфорд Бридж».

Ранее сообщалось, что Колвилл может покинуть лондонский клуб.

«Мы оба возвращаемся. Я сделаю все, чтобы он вернулся», — пошутил Мадуэке.

Мадуэке и Колвилл в субботу, 8 июля, выиграли молодежный чемпионат Европы в составе сборной Англии, и оба, как ожидается, вернутся в Лондон для предсезонной подготовки.

Сезон-2022/23 Колуилл провел в «Брайтоне» на правах аренды из «Челси». Он сыграл 24 матча во всех турнирах, отдал 3 голевые передачи, и помог «чайкам» завоевать путевку в Лигу Европы.