Нкетиа продлил контракт с «Арсеналом» и сменил игровой номер
Форвард «Арсенала» Эдди Нкетиа подписал новый контракт с лондонским клубом. 23-летний англичанин заключил с «канонирами» новый долгосрочный договор, сообщает сайт команды.
По данным британских СМИ, соглашение рассчитано до 2027 года.
Также нападающий взял себе 14-й игровой номер, под которым выступал лучший бомбардир в истории клуба Тьерри Анри. Раньше Нкетиа играл по 30-м номером.
В минувшем сезоне Нкетиа сыграл 28 матчей и забил 10 голов. Он стал третьим бомбардиром «Арсенала».
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3
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
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4
|Тоттенхэм
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|МЮ
|0
|0
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7
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|0
|
8
|Лестер
|0
|0
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9
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
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|0
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11
|Ньюкасл
|0
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|0
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|0-0
|0
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12
|Кр. Пэлас
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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13
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
|0
|0
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|0-0
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20
|Нот. Форест
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|0-0
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|5.08
|22:00
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лестер – Брентфорд
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
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|7.08
|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
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