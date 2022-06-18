Нкетиа продлил контракт с «Арсеналом» и сменил игровой номер

Форвард «Арсенала» Эдди Нкетиа подписал новый контракт с лондонским клубом. 23-летний англичанин заключил с «канонирами» новый долгосрочный договор, сообщает сайт команды.

По данным британских СМИ, соглашение рассчитано до 2027 года.

Также нападающий взял себе 14-й игровой номер, под которым выступал лучший бомбардир в истории клуба Тьерри Анри. Раньше Нкетиа играл по 30-м номером.

В минувшем сезоне Нкетиа сыграл 28 матчей и забил 10 голов. Он стал третьим бомбардиром «Арсенала».